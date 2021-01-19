Полиция нашла украденный в Неаполе шедевр XVI века

Во вторник, 19 января, итальянская полиция провела пресс-конференцию в связи с обнаружением украденной ранее копии знаменитой картины Леонардо Да Винчи «Спаситель мира», изображающей Иисуса Христа. Полотно хранилось в музее Сан-Доминико-Маджоре в Неаполе.

Как считают искусствоведы, картину нарисовал один из учеников великого Леонардо Джироламо Алибранди в начале XVI века. Она сначала находилась в Риме. Затем ее привез в Неаполь посол и советник римского императора Карла VДжованни Антонио Мускеттола. В отличие от других копий «Спасителя мира» эта прекрасно сохранилась, что делает ее весьма ценной.

Когда картина была украдена из музея, пока не ясно. Еще в январе 2020 года она была указана во всех каталогах и буклетах Сан-Доминико-Маджоре.

"Спаситель мира" кисти Алибранди

Полицейские сообщили, что нашли картину в ходе обыска в одном из районов Неаполя. Она лежала в квартире, хозяин которой тут же был арестован. Его подозревают в скупке и хранении краденого. Имя этого человека не называется. Известно только, что ему 36 лет.

В 2019 году картина Алибранди выставлялась некоторое время в Риме, затем вернулась в Неаполь.

Оригинальный «Спаситель мира» наделал много шума в 2017 году, когда шедевр был выставлен на аукционе Christie's в Нью-Йорке. Продавал картину Леонардо российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Она ушла с молотка за рекордные 450,3 миллиона долларов! Это сделало картину самым дорогим произведением живописи в истории аукционов.

При этом некоторые искусствоведы ставили под сомнение, что речь идет о работе самого Леонардо. Они утверждают, что в написании данного полотна также принимали участие ученики великого мастера.

Тем не менее, картина была продана, причем имя нового владельца точно никто не знает. Наиболее распространена версия о том, что «Спасителя мира» приобрел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. После торгов картина бесследно исчезла. Затем появилось заявление музея «Лувр Абу-Даби», что шедевр будет выставлен там в 2018 году. Однако этого не произошло. Администрация музея отказалась комментировать ситуацию. В июне 2019 года стало известно, что картина хранится на яхте принца Мухаммеда бен Салмана.

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