Что нужно знать об инаугурации президента США: 12 вопросов и ответов

В среду, 20 января, в Вашингтоне будет приведен к присяге новый президент США. Это важное политическое событие происходит каждые четыре года. Однако даже многие американцы затрудняются ответить на целый ряд вопросов о данной церемонии, вызывающих естественный интерес. «ФАКТЫ» решили внести ясность в некоторые из особенностей инаугурации главы американского государства.

Вопрос 1-й. Почему инаугурация проводится именно 20 января?

В 1789 году Конгресс США установил 4 марта днем начала работы нового правительства. Эта дата была занесена в конституцию. Однако шло время, и стало ясно, что технический прогресс значительно упростил и ускорил процесс подсчета голосов. Кроме того, люди стали гораздо быстрее передвигаться из одного пункта в другой. Поэтому 23 января 1933 года Конгресс твердил 20-ю поправку к конституции США, в которой была закреплена новая дата — 20 января. Однако и здесь есть одна существенная оговорка. Если 20 января выпадает на воскресенье, то в этот день проводится частная церемония приведения президента к присяге. А публичная инаугурация переносится на 21 января.

Вопрос 2-й. В чем клянется вступающий в должность президента?

Слова президентской клятвы записаны в конституции США и не меняются на протяжении всей истории страны. «Я (полное имя) торжественно клянусь (или заявляю), что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Вице-президент также дает клятву. Ее текст отличается, и он больше.

Вопрос 3-й. Обязательно ли клясться на Библии?

Традицию приносить присягу, держа руку на Библии, заложил Джордж Вашингтон. Однако это не является обязательным условием. Вступающий в должность главы государства вправе выбрать любую другую книгу или документ, который представляется ему значимым и соответствующим случаю.

Вопрос 4-й. Кто может посетить инаугурацию президента?

Обычно это может сделать любой человек. Достаточно лишь получить билет. Большую часть приглашений бесплатно раздают представители инаугурационного комитета. Но можно просто приехать в Вашингтон и получить такой же бесплатный билет на подходе к Капитолийскому холму. При этом нужно понимать, что такое приглашение дает возможность находиться исключительно в стоячей зоне. Подойти близко к сцене, где находятся президент, члены его семьи и конгрессмены, не получится. Кроме того, в этот раз инаугурационный комитет еще 15 декабря обратился к американцам с призывом оставаться 20 января дома и отказаться от поездки в Вашингтон из-за пандемии коронавируса. Захват Капитолия 6 января вынудил власти усилить меры безопасности. На инаугурацию Джо Байдена выдают специальные документы. Закрыта для посетителей Национальная аллея, на которой, например, в день инаугурации Барака Обамы стояли не менее 2 миллионов человек.

Вопрос 5-й. Как можно посмотреть трансляцию инаугурации?

Все ведущие американские телеканалы — CNN, ABC, NBC, CBS, MSNBC, Fox — 20 января ведут многочасовые прямые репортажи из Вашингтона, освещая все подробности инаугурации, парада и балов. Кроме того, такие же репортажи можно посмотреть онлайн. В частности, трансляцию будет вести сайт Белого дома.

Вопрос 6-й. Кто оплачивает расходы?

Церемония приведения президента к присяге оплачивается из государственного бюджета. Иными словами, из карманов налогоплательщиков. Все парады и балы финансируются частными спонсорами.

Вопрос 7-й. Когда и как покидает Вашингтон сложивший с себя полномочия президент?

Обычно это происходит сразу же после того, как новый президент принесет присягу. Его предшественник уже не возвращается в Белый дом, а покидает столицу непосредственно со склонов Капитолийского холма. Чаще всего ему и ближайшим членам его семьи для этого предоставляется президентский вертолет. Однако Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Он намерен покинуть Вашингтон утром 20 января, улетев на президентском вертолете с лужайки возле Белого дома.

Вопрос 8-й. Новый президент ограничивается только произнесением слов клятвы?

Нет. Все тот же Джордж Вашингтон установил еще одну традицию. Он произнес инаугурационную речь. Кстати, его речь пока остается самой лаконичной. Вашингтон уложился в 135 слов. Обычно новый глава государства благодарит американцев за оказанную честь и доверие коротко обрисовывает свое видение стоящих перед страной задач.

Вопрос 9-й. Сцена перед Капитолием, на которой президент приносит присягу, одна и та же?

Сцену, или инаугурационную платформу, конструируют каждый раз заново. При этом учитываются архитектурные особенности Капитолия. Разработка проекта начинается обычно за год до инаугурации.

Вопрос 10-й. Проводят ли репетицию инаугурации?

Проводится полная репетиция, однако без участия главных действующих лиц. Их заменяют дублеры. Репетиция призвана отработать действия всех вспомогательных служб, музыкантов, участников парада, полиции. В этом году во время репетиции произошло небольшое возгорание рядом с Капитолием. Пришлось эвакуировать оркестрантов, хотя им ничего не угрожало, но решили не рисковать.

Вопрос 11-й. Как проходит инаугурационный парад?

Обычно он начинается в 15:00 по местному времени, то есть уже после самой инаугурации. Вступивший в должность президент идет во главе колонны по Пенсильвания-авеню от Капитолия к Белому дому. Иногда он проделывает этот путь в лимузине. В этом году из-за пандемии парад пройдет в сокращенном виде или вовсе будет отменен.

Вопрос 12-й. Что такое «церемония подписания»?

Традицию ввел в 1981 году Рональд Рейган. После принесения присяги новый президент отправляется с ближайшими помощниками и лидерами обеих палат Конгресса США в здание Капитолия. Там он садится за стол в Президентском кабинете, расположенном в крыле, занимаемом Сенатом, и подписывает свои первые распоряжения.

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