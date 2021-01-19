Россия будет бойкотировать срочные дебаты ПАСЕ по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы пытается срочно созвать дебаты по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Делегация РФ демонстративно отказалась участвовать в дискуссии и даже не появилась на голосовании за дебаты. Об этом сообщил украинский депутат, представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Слушания по делу Навального в ПАС решили провести в рамах зимней сессии, после 25 января. Сам Навальный до 15 февраля находится под арестом в московском СИЗО.

Российская делегация, не явившись на заседание комитета ПАСЕ, изложила свои аргументы в письме, которое и передала членам комитета. Россияне утверждают, что якобы и сами проводят расследование отравления Навального, а европейскую версию об отравлении Новичком называют надуманной.

Напомним, Следственный комитет России не нашел оснований для возбуждения уголовного дела по отравлению Навального.

Фото navalny/instagram

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