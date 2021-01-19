В Москве установят манекены Берии с силиконовыми головами

В Москве на ВДНХ решили установить две фигуры Лаврентия Берии. Манекены советского наркома внутренних дел обещают отлить из прочного антивандального стеклопластика, а головы фигур выполнят из мягкого силикона для большей реалистичности. Оденут стеклопластикового Берию в костюм за 100 тыс. рублей. Об этом сообщает Openmedia.

Заказала манекены Берии компания Росатом. Двух Лаврентиев Павловичей поставят в павильоне атомной энергии — там, где, посетителям будут демонстрировать достижения советского «Атомного проекта».

В Росатоме прямо заявили, что «рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным». «Если бы не Берия, то бомбы у нас бы не было», — приводят в компании слова физика Игоря Курчатова.

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Кроме Берии, для выставки решено заказать манекены генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова, а также ученых-участников советского «Атомного проекта».

Напомним, ранее в Москве в уличном кафе в меню появилась «Шаурма от Берии». Точка поработала недолго и была закрыта полицией.

Фото wikipedia.org



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