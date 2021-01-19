Одна из участниц захвата Капитолия пыталась продать украденный там ноутбук российской разведке

В понедельник, 18 января, в штате Пенсильвания была арестована 22-летняя Райли Джун Уильямс (на фото в заголовке), принимавшая участие в захвате Капитолия в Вашингтоне. Девушку опознали по фотографиям и видеозаписям. Райли подозревают в краже из кабинета спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ноутбука или жесткого диска.

На судебном заседании представитель ФБР заявил, что мисс Уильямс забрала данное устройство с целью продажи его российским спецслужбам. Расследование еще не завершено.

Газета The New York Times пишет, что информацию о попытке передачи ноутбука России сообщил ФБР бывший бойфренд Райли. Он сказал, что мисс Уильямс договорилась с одним из своих знакомых, который пообещал купить у нее компьютерное устройство из кабинета Пелоси. Этот человек затем хотел перепродать его агентам российской внешней разведки. Однако сделка по каким-то причинам сорвалась. Бывший бойфренд полагает, что ноутбук все еще находится у Райли. Однако он не исключает, что она могла его уничтожить.

Телеканал CBS сообщает, что сопротивления мисс Уильямс во время задержания не оказала. Пока ей предъявлено обвинение в незаконном проникновении в здание Капитолия и нарушении общественного порядка.

Факт пропажи ноутбука подтвердил заместитель руководителя аппарата спикера нижней палаты Конгресса Дрю Хэммилл. Он написал в Twitter, что пропавший после захвата Капитолия ноутбук использовался «исключительно для презентаций».

Телеканал CBS взял интервью у матери Райли в ее доме в Гаррисберге, штат Пенсильвания. Женщина подтвердила, что на видео, которое ей показали, действительно ее дочь, и что 6 января Райли ушла, не сказав, куда направляется.

ФБР между тем выяснило, что девушка поехала в Вашингтон со своим отцом. Они оба решили принять участие в акции протеста, поскольку уверены в том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. По прибытии в столицу отец и дочь разделились. Чем она занималась в течение дня, отец не знает. Вечером они встретились снова возле его машины и отправились домой.

Мать Райли заявила журналистам, что дочь несколько дней скрывалась. Она даже изменила номер мобильного телефона и удалила свои аккаунты в соцсетях. Райли вернулась домой накануне задержания.

Дело Райли Джун Уильямс — одно из более чем 200, открытых после захвата Капитолия.

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