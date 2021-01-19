США ввели санкции против строительства "Северного потока-2" в последний день работы администрации Трампа

Во вторник, 19 января, уходящая администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В «черном» списке оказалась компании «КВТ-Рус» и «Тустанкер», а также принадлежащие им судно-трубоукладчик «Фортуна» (на фото в заголовке) и судно «Максим Горький».

Ранее Вашингтон лишь угрожал применить санкции в отношении российского газопровода, но на деле не прибегал к подобным мерам. США заранее уведомили своих европейских партнеров о своем намерении. В первую очередь об этом узнали в Берлине.

Представитель посольства США в Германии Джозеф Джордано-Шольц заявил журналистам, что задержание Алексея Навального в московском аэропорту «Шереметьево» стало решающим для Вашингтона. «Это еще один четкий знак того, что поведение России не меняется», — сказал дипломат. Он также выразил надежду, что правительство Германии «изменит свою позицию в отношении газопровода».

Работы по укладке труб «Северного потока-2» были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло из Находки в немецкий порт Мукран в мае 2020 года, чтобы продолжить строительство, но датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески. В декабре 2020 года работы возобновились, незадолго до Нового года были уложены трубы на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне Германии.

Благодаря действиям немецких экологов выдачу разрешения на продолжение строительства газопровода в территориальных водах Германии удалось отложить. Работы были снова временно приостановлены.

Отравление Навального «Новичком» вызвало бурные дискуссии в Европе. От Берлина требовали отказаться от «Северного потока-2». Конгресс США включил в оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что «Газпром» впервые допустил возможность провала проекта «Северный поток-2». Строительство газопровода, заявили в Москве, может быть никогда не завершено из-за «политического давления».

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