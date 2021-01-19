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"Не жалею, что вернулся": Навальный передал привет из знаменитого спецблока "Матросской тишины"

17:44 19 января 2021
навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в Москве после возвращения из Германии, показал, как проводит время в печально известном СИЗО «Матросская тишина». По словам Навального, камера СИЗО ему очень напомнила больничную палату.

«Всем привет из знаменитого спецблока „Матросской тишины“ — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс», — поделился Навальный.

навальный

Навальный признался, что не жалеет о возвращении в РФ, хотя мог и попросить убежища в Европе. «Полностью рациональный выбор», — заявил он о приезде в Россию.

Напомним, Навального арестовали до 15 февраля. В России оппозиционеру вменяют в вину «грубое нарушение условий освобождения» по так называемому делу «Ив Роше».

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