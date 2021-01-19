У Мелании Трамп оказался самый низкий рейтинг среди первых леди США

Дональду и Мелании Трамп остались всего сутки провести в Белом доме. Как уже сообщали «ФАКТЫ», супруга 45-го президента США заранее попрощалась с американцами, разместив в Twitter видеозапись своего обращения. Стало также известно, что миссис Трамп решила нарушить почти 70-летнюю традицию и не пригласила на чай жену следующего президента страны Джилл Байден.

Безусловно, это не добавило Мелании популярности в глазах простых американцев. При этом ее рейтинг и без того оказался самым низким среди первых леди. Пребывание миссис Трамп в Белом доме положительно оценивают 47% жителей США.

Самый высокий рейтинг оказался у Мишель Обамы — 69%. Второе место занимает Лора Буш, супруга Джорджа Буша-младшего — 67%. У Хиллари Клинтон рейтинг похуже — 56%.

Социологи полагают, что Мелания Трамп допустила несколько серьезных ошибок за последние месяцы. Она с большим опозданием прокомментировала захват Капитолия в Вашингтоне 6 января. При этом в своем выступлении больше критиковала тех, кто негативно относится к ней, чем тех, кто принимал участие в нападении и погроме на Капитолийском холме. Кстати, ее речь изобиловала орфографическими и грамматическими ошибками, которые потом пришлось спешно исправлять онлайн.

Кроме того, миссис Трамп ни единым словом не упомянула о том, собирается ли она продолжить свои социальные программы помощи военнослужащим и их семьям и программу Be Best, после того как ее муж покинет Белый дом.

Многим американцам также не понравилось то, как Мелания попыталась за четыре года все переделать в Белом доме. Ни одна первая леди за последние лет 50 не предпринимала такие масштабные изменения. Все преимущественно ограничивались косметическим ремонтом и сменой мебели. Миссис Трамп затеяла в 2018 году реконструкцию королевской спальни, расположенной на втором этаже. Эти гостевые помещения не менялись с начала 50-х годов прошлого века. Был также заменен так называемый Президентский лифт.

В 2019 году она провела реконструкцию Боулинг-аллеи. Ее сделали в подвальной части Белого дома в 1969 году по распоряжению президента Ричарда Никсона. Этого Мелании показалось мало, и она распорядилась полностью заменить пол в Восточной гостиной.

А в 2020 году, словно демонстрируя уверенность в том, что они с мужем останутся в Белом доме еще на четыре года, миссис Трамп переделала все на свой лад в Розовом саду, в Детском саду и распорядилась начать строительство нового павильона для игры в теннис.

Фото Getty Images

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