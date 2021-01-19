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Мир

Похожа? Предполагаемая дочь Путина осмелилась показать лицо на видео

15:22 19 января 2021
луиза елизавета кривоногих

Instagram-блогер «Луиза Розова» (псевдоним, под которым якобы скрывается Елизавета Кривоногих, предполагаемая внебрачная дочь президента РФ Владимира Путина), решилась показать в соцсетях свое лицо. Пока что «Луиза» позирует перед камерой, не снимая маски, но благодаря видео в сториз, стало понятнее, как выглядит девушка-загадка.

Ранее «Луиза-Елизавета» уже приоткрывала лицо перед камерой, но чаще фотографировалась так, чтобы ее невозможно было опознать, встретив на улице.

Напомним, ранее российские журналисты-расследователи из группы «Проект» заявили о сенсации: якобы у Путина кроме двух официальных дочерей есть и третья внебрачная — 17-летняя Елизавета Владимировна Кривоногих. Анализ фотографий показал, что Елизавета действительно похожа на президента РФ.

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