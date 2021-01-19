Жириновский предрек свою победу на выборах президента Украины

Одиозный российский политик Владимир Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины, если бы участвовал в украинских выборах. Об этом сообщает российское агенство РИА «Новости».

Напомним, в ноябре прошлого года Жириновский озвучил свои планы по захвату и разделу Украины. По его словам, в ходе раздела пять западных областей нашей страны станут независимыми и будут называться Галицией. Их даже возьмут в НАТО, а остальная часть должна войти в состав России на правах областей.

В Украине лидера ЛДПР Владимира Жириновского обвиняют в финансировании терроризма. Шевченковский районный суд Киева 19 января начал рассмотрение дела против российского политика.

В случае, если вина подсудимого будет доказана, ему грозит тюремный срок до 8 лет.

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