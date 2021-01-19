28.09 / 28.32 33.83 / 34.25
Киев: -16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока — 2»

14:48 19 января 2021
Трубопровод

В российском «Газпроме» не исключают, что строительство газопровода в Европу «Северный поток 2» может быть приостановлено или же полностью отменено из-за «политического давления».

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на меморандум компании к новому размещению евробондов. «В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в документе.

Отмечается, что в таком случае от компании могут потребовать «выплатить компенсацию, включая убытки, штрафы, сборы за отмену и другие платежи»

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод «Северный поток — 2 «, мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами», — добавили в «Газпроме».

Напомним, что в начале декабря прошлого года советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль сообщала о «новости — бомбе» — о решении Палаты представителей США, одобрившей дополнительные санкции против компаний, участвующих в страховании и лицензировании кремлевского проекта.

Иллюстративное фото с Pixabay.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Осадчая

«Что с тобой, Катя?» Осадчая расстроила подписчиков своим фото

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб хочет вернуться: непобедимый боец назвал имя желаемого соперника

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер