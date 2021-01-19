«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока — 2»

В российском «Газпроме» не исключают, что строительство газопровода в Европу «Северный поток 2» может быть приостановлено или же полностью отменено из-за «политического давления».

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на меморандум компании к новому размещению евробондов. «В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — говорится в документе.

Отмечается, что в таком случае от компании могут потребовать «выплатить компенсацию, включая убытки, штрафы, сборы за отмену и другие платежи»

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод «Северный поток — 2 «, мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами», — добавили в «Газпроме».

Напомним, что в начале декабря прошлого года советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Лана Зеркаль сообщала о «новости — бомбе» — о решении Палаты представителей США, одобрившей дополнительные санкции против компаний, участвующих в страховании и лицензировании кремлевского проекта.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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