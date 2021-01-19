28.09 / 28.32 33.83 / 34.25
Киев: -16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Синие трусы» Навального обнаружили на Путине

14:03 19 января 2021
Путин

В праздник Крещения президент РФ Владимир Путин трижды окунулся в крещенскую прорубь. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В сети не столько прокомментировали само купание Путина, как белье президента. Пользователи отметили, что на Путине были синие трусы и провели параллель между главой Кремля и арестованным Алексеем Навальным.

Во время отравления Навального в сети бурно обсуждали синие трусы оппозиционера и их «гульфиковую зону», обработанную «Новичком». Говорили даже, что сотрудники ФСБ не поленились постирать Навальному трусы, чтобы замести следы преступления.

По этому поводу отметился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав историю с трусами «проявлениями по Фрейду». Тогда же про трусы Навального появилась масса мемов — ФСБ называли прачечной, писали о биологических войсках в «гульфиковой части» и т. д.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, 17 января. В аэропорту «Шереметьево» его задержали сотрудники ФСИН. 18 января суд приговорил оппозиционера к тюремному сроку до 15 февраля.

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Ксения Мишина

«Холостячка» Мишина развила тему своей беременности

Осадчая

«Что с тобой, Катя?» Осадчая расстроила подписчиков своим фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер