«Синие трусы» Навального обнаружили на Путине

В праздник Крещения президент РФ Владимир Путин трижды окунулся в крещенскую прорубь. Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/4QIXG5mtzA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2021

В сети не столько прокомментировали само купание Путина, как белье президента. Пользователи отметили, что на Путине были синие трусы и провели параллель между главой Кремля и арестованным Алексеем Навальным.

Во время отравления Навального в сети бурно обсуждали синие трусы оппозиционера и их «гульфиковую зону», обработанную «Новичком». Говорили даже, что сотрудники ФСБ не поленились постирать Навальному трусы, чтобы замести следы преступления.

По этому поводу отметился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав историю с трусами «проявлениями по Фрейду». Тогда же про трусы Навального появилась масса мемов — ФСБ называли прачечной, писали о биологических войсках в «гульфиковой части» и т. д.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, 17 января. В аэропорту «Шереметьево» его задержали сотрудники ФСИН. 18 января суд приговорил оппозиционера к тюремному сроку до 15 февраля.

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