Мелания Трамп нарушила традицию, отказавшись от чаепития с женой Байдена

Первая леди США Мелания Трамп попрощалась с соотечественниками. Супруга Дональда Трампа выложила в Twitter видео, в котором призвала граждан Соединенных Штатов «никогда не прибегать к насилию». Она подчеркнула, что насилие не способно помочь «ничего решить, и ему не может быть оправдания». Это был явный намек на события 6 января в Вашингтоне, когда сторонники Дональда Трампа захватили Капитолий.

Свое пребывание в Белом доме Мелания назвала «величайшей честью в жизни». «Последние четыре года были незабываемыми…» — заявила она.

Казалось, миссис Трамп сделала все правильно. Однако американские СМИ сообщают, что Мелания решила нарушить многолетнюю традицию, согласно которой хозяйка Белого дома проводит символическую передачу жилых помещений официальной резиденции президентов США следующей первой леди. Обычно супруга президента приглашает будущую хозяйку Белого дома на прогулку по саду, они вместе осматривают жилое крыло, после чего пьют чай и вежливо общаются друг с другом.

Так поступила Мишель Обама в январе 2017 года по отношению к Мелании Трамп.

А восемью годами ранее это сделала Лора Буш, когда Мишель вместе с Бараком Обамой готовились въехать в Белый дом.

Традицию эту установила Бесс Трумэн, впервые проведя экскурсию для Мейми Эйзенхауэр в январе 1953 года.

Возможно, поклонники Мелании Трамп скажут, что Джилл Байден не нуждается в осмотре Белого дома. Ведь ее муж на протяжении восьми лет занимал пост вице-президента США, и она прекрасно знакома с расположением всех комнат в главной резиденции страны. Однако традиция есть традиция.

По всей видимости, Мелания не захотела идти наперекор мужу, который решил не присутствовать на инаугурации Байдена, нарушив тем самым еще более старую и важную традицию. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп собирается улететь из Вашингтона на президентском вертолете утром 20 января, прихватив при этом чемоданчик с «ядерной кнопкой». Он направится в свою частную резиденцию во Флориде.

544

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter