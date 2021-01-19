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Инаугурация Байдена: когда и где смотреть онлайн

11:07 19 января 2021
Джо Байден

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

В комитете по инаугурации Байдена будут вести прямую трансляцию церемонии, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

Инаугурация ознаменует начало четырехлетнего срока полномочий Джо Байдена в качестве президента и Камалы Харрис в качестве вице-президента. Церемония инаугурации состоится в Капитолии в Вашингтоне, округ Колумбия.

В этот раз мероприятие будет проходить в несколько «урезанном» варианте — как из-за пандемии коронавируса, так и из-за недавних событий, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, что не обошлось без жертв

На инаугурации будут присутствовать конгрессмены и приглашенные ими. Они должны быть в индивидуальных средствах защиты, пройти тестирование, температурный скринининг, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Материал о том, как идет подготовка к церемонии и о беспрецедентных мерах безопасности, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Что же касается дня инаугурации, то, по предварительным данным, гимн Америки на церемонии исполнит знаменитая певица Леди Гага. Вечером 20 января все крупнейшие американские телеканалы покажут специальный концерт Celebrating America («Празднующая Америка»), который будет идти полтора часа. Свое согласие на участие в нем дали уже несколько суперзвезд.

Фото Джо Байдена из Википедии.

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