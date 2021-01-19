Компания Брэнсона вывела спутники на орбиту, осуществив запуск с самолета

Компания Virgin Orbit, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, впервые вывела на околоземную орбиту спутники, использовав самолет в качестве стартовой площадки. Исторический запуск был произведен 17 января, а 10 аппаратов вышли на заданную орбиту и заработали 18 января.

Брэнсон и его инженеры работали над решением данной проблемы с 2009 года. В 2012 году миллиардер показал прототип ракеты-носителя на авиационной выставке в Фарнборо. И вот только теперь удалось произвести первый коммерческий запуск.

Для него использовался модифицированный Boeing 747. Брэнсон назвал самолет Cosmic Girl. В воскресенье, 17 января, «Космическая девушка» взлетела небо в 10:50 по местному времени с аэродрома аэрокосмического центра Мохаве в Калифорнии, взяв курс к Тихому океану. По левым крылом самолет находилась ракета-носитель с 10 небольшими спутниками.

Примерно через час Cosmic Girl, находясь на высоте 10,5 км, сделал резкий поворот вправо. Во время этого виража ракета длиной 21 метр отделилась и начала свой самостоятельный полет. Она оснащена двигателем LauncherOne, созданным компанией Virgin Orbit. Спутники выведены на орбиту на высоте около 500 км.

Такой способ запуска небольших космических аппаратов представляется весьма перспективным. Он дешевле по сравнению с тем, что предлагают НАСА, SpaceX, Роскосмос. Кроме того, использование самолета в качестве стартовой платформы позволяет осуществлять запуск в любой точке земного шара. Правда, для этого компании Брэнсона необходимо получить разрешение властей той страны, откуда его Cosmic Girl будет взлетать. Пока миллиардер сумел договориться только с американцами, но теперь, после успешного старта, он уверен, что британские власти будут следующими.

Эксперты оценивают рынок по выводу в космос небольших спутников как весьма перспективный и стремительно растущий. Брэнсон стремится закрепиться на нем. И теперь к него есть серьезный козырь.

Напомним, британский миллиардер также владеет компанией Virgin Galactic, целью которой является развитие космического туризма. В декабре ей пришлось отменить один из завершающих испытательных полетов своего ракетоплана Unity. Неполадки возникли в системе зажигания ракетного двигателя. Брэнсон обещает отправить первых туристов в космос уже в нынешнем году. Уже более 600 человек оплатили путешествие на Unity. Среди них Леонардо Ди Каприо, Джастин Бибер и другие знаменитости.

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