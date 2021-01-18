Понравится не всем: Таиланд готовит "сюрприз" для туристов

Власти Таиланда, несмотря уменьшение потока туристов в период пандемии коронавируса, намерены в ближайшем будущем ввести туристический налог.

Сбор будет составлять 300 бат или 10 долларов США, сообщает портал Travel Off Path.

Введение налога с туристов обсуждается в Таиланде уже несколько лет. Из-за пандемии экономика страны, в значительной степени зависящая от туристов, ослабла. Поэтому власти решили поддержать ее туристическим сбором.

Руководство страны считает, что небольшой налог не отпугнет туристов от поездок в Таиланд. Доходы от сбора будут направлены на восстановление и поддержание туристических объектов, а также на предоставление медицинской помощи путешественникам.

В 2021 году Таиланд готов принять около 10 млн иностранных гостей. Годом ранее туда прибыло 6,7 млн зарубежных путешественников — это значительно меньше, чем в 2019 году.

На данный момент границы Таиланда открыты для иностранных туристов, но действует ряд жестких правил. Путешественники обязаны предоставить отрицательный тест ПЦР для въезда, а затем провести 14-дневный карантин в одном из одобренных государством отелей.













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