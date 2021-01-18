28.09 / 28.33 33.77 / 34.21
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Арестованный Навальный позвал россиян на улицу

18:23 18 января 2021
Навальный

Российского оппозиционера Алексея Навального из отдела полиции в Химках увезли в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвокатов. Когда оппозиционера сажали в машину, нескольких журналистов, которые дежурили во дворе УВД, завели в здание полиции, куда не пускали целый день.

Алексей Навальный в суде записал видео, в котором призвал своих сторонников выходить на митинги.

«Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы и сами отлично знаете: выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать», — сказал политик.

Оппозиционер уточнил, что если и нужно чего-то бояться, то это своего собственного страха и того, что вся «жизнь пройдет под властью тех воров и мерзавцев, что захватили нашу страну».

«До тех пор, пока каждый из вас не начнет действовать, ничего нам не поможет и никто нас не спасет. Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Не бездействуйте», — призвал оппозиционер.



Как сообщил в Twitter Леонид Волков, штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам на 23 января, не дожидаясь нового суда.

Напомним, Навальный вместе с женой Юлией, пресс-секретарем Кирой Ярмыш и своим адвокатом вернулся в Россию 17 января. В аэропорту Шереметьево на паспортном контроле к нему подошли полицейские и велели пройти с ними. 18 января состоялось выездное заседание суда по делу Алексея Навального. Российского оппозиционера отправили под арест до 15 февраля. Навального обвиняют в нарушении правил условного срока за неявку к инспектору по так называемому делу «Ив Роше».

340

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Рассекретили: стало известно под какой маской скрывается Олег Винник

Архип с матерью

Сын Наташи Королевой «убил наповал сюрпризом» для Игоря Николаева

Леся Никитюк

Леся Никитюк разделась на морозе

Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Сын Оксаны Марченко схлопотал от жены злость, капризы и неадекватность

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер