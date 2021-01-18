Арестованный Навальный позвал россиян на улицу

Российского оппозиционера Алексея Навального из отдела полиции в Химках увезли в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвокатов. Когда оппозиционера сажали в машину, нескольких журналистов, которые дежурили во дворе УВД, завели в здание полиции, куда не пускали целый день.

Алексей Навальный в суде записал видео, в котором призвал своих сторонников выходить на митинги.

«Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы и сами отлично знаете: выхода людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать», — сказал политик.

Оппозиционер уточнил, что если и нужно чего-то бояться, то это своего собственного страха и того, что вся «жизнь пройдет под властью тех воров и мерзавцев, что захватили нашу страну».

«До тех пор, пока каждый из вас не начнет действовать, ничего нам не поможет и никто нас не спасет. Все, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей. Не бездействуйте», — призвал оппозиционер.

Как сообщил в Twitter Леонид Волков, штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам на 23 января, не дожидаясь нового суда.

Напомним, Навальный вместе с женой Юлией, пресс-секретарем Кирой Ярмыш и своим адвокатом вернулся в Россию 17 января. В аэропорту Шереметьево на паспортном контроле к нему подошли полицейские и велели пройти с ними. 18 января состоялось выездное заседание суда по делу Алексея Навального. Российского оппозиционера отправили под арест до 15 февраля. Навального обвиняют в нарушении правил условного срока за неявку к инспектору по так называемому делу «Ив Роше».





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