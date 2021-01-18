Лавина накрыла туристов на горнолыжном курорте в России, есть жертвы

На горнолыжном курорте «Домбай» (Карачаево-Черкессия, Россия) сошла лавина — погиб один человек, еще 12 людей могут находится под снегом.

Как сообщает «Мэш», сход лавины произошел на горе Мусса-Ачитара. Огромное количество снега накрыло вагончики с прокатом горнолыжного снаряжения и задело кафе — во время схода там могли быть от четырех до 12 человек.

Одна из свидетельниц утверждает, что схода был специально спровоцирован — местные рассчитывали, что лавина уйдет в сторону леса, но снег пошел прямо на туристов. В сеть выложили момент с вероятным спасением из-под снега одного из пострадавших.

Также на видео попал момент схода лавины и спасение мужчиной ребенка на сноуборде.

Ранее лавина стала причиной гибели троих человек на горнолыжной базе в районе Талнах города Норильска (Россия).

Иллюстративное фото с Pixabay.

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