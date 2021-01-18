Подготовка к инаугурации Джо Байдена: чего боятся в США накануне церемонии

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Подготовка к церемонии идет полным ходом, вот только она кардинально отличается от предыдущих лет, когда в стране происходила смена власти. Вместо того, чтобы готовиться к многочисленным балам и парадам, американцы вынуждены усиливать меры безопасности в ожидании возможных массовых беспорядков и попыток захвата правительственных зданий. Причем спецслужбы предупреждают, что подобные акции могут пройти не только в Вашингтоне, но и в столицах всех 50 американских штатов.

Подобной нервозности в преддверии инаугурации нового президента американцы не помнят. Поводом для опасений стал штурм Капитолия, предпринятый сторонниками Дональда Трампа 6 января. Напомним, в результате беспорядков на Капитолийском холме в тот день погибли по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский при исполнении.

«Чем больше мы узнаем о штурме Капитолия в Вашингтоне, тем яснее становится, что у Америки есть проблема с силами безопасности, инфицированными антидемократическими или ультраправыми идеями», — пишет немецкое издание Die Welt.

«Есть видео, показывающие, как сотрудники правоохранительных органов, не оказывая сопротивления, пускают в здание людей, штурмующих Капитолий. Другие, очевидно, побратались с непрошеными гостями и делали в здании совместные селфи. Некоторые сотрудники надевали красные кепки с надписью MAGA, символизирующей слоган Трампа Make America Great Again („Сделаем Америку снова великой!“. — Ред.). Были и те, кто оставлял накануне комментарии поддержки в соцсетях и разделяли мнение, что избрание Джо Байдена президентом США было сфальсифицировано», — подчеркивает Die Welt.

«Силы безопасности, помогающие разъяренной толпе. Полицейские и бывшие военные, штурмующие Капитолий… Подобное раньше происходило только в голливудских фильмах», — считает автор статьи Клеменс Вергин.

По ее мнению, теперь это стало пугающей реальностью. «В связи с этим руководство полиции Капитолия распорядилось о проведении нескольких внутренних расследований. Два сотрудника были отстранены от службы, в отношении более 10 человек ведется расследование. Также и в рядах ФБР были обнаружены сотрудники, поддерживавшие штурм Капитолия или участвовавшие в нем», — утверждает Вергин.

Die Welt пообщалась с американскими военными и экспертами в сфере национальной безопасности. Выводы неутешительные.

«Не секрет, что полицейские и сотрудники органов безопасности делают скорее консервативный выбор. Наиболее важные профсоюзы полицейских рекомендовали голосовать за Трампа, однозначно вставшего на сторону блюстителей порядка в споре о полицейском насилии над чернокожими… Эта проблема касается и американской армии. Очевидцы сообщают, что в штурме Капитолия присутствовали признаки военной тактики. Также имеется информация о том, что некоторые участники проходили военные тренинги и координировали свои действия по радиосвязи… Среди восставших были и ветераны различных родов войск», — пишет Die Welt.

В связи с этим возникает острый вопрос: кому верны американские военные, спецслужбы и полицейские — Конституции и народу США или Трампу?

Джейсон Кроу, армейский офицер в отставке, демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам заявил в интервью изданию Politico: «Рост экстремизма и белого расизма в армии представляет собой кризис, который, к сожалению, был разожжен Трампом».

Командующий вооруженными силами США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс в интервью Politico отметил: «В армии нет места тем, кто не готов защищать Конституцию как от внешних, так и от внутренних врагов».

Эксперты сходятся в том, что «враг может быть частью тех, кто, собственно говоря, должен защищать политиков и учреждения». «И это страшный сон для тех, кто сегодня отвечает за безопасность проведения инаугурации Джо Байдена. ФБР предостерегает, что радикально настроенные фанаты Трампа планируют ожесточенные выступления как в Вашингтоне, так и в столицах штатов… В день инаугурации солдаты, проходящие службу в армии, или полицейские могут стать угрозой для президента, вице-президента или депутатов», — подчеркивает Die Welt.

Об этой же проблеме пишет и американский журнал Time. «До 21 тысячи членов Национальной гвардии США, а также сотрудники различных спецслужб должны будут обеспечивать спокойствие во время инаугурации. Но даже если среди них есть лишь несколько готовых к применению насилия экстремистов, это может стать серьезной опасностью. Поэтому армия сотрудничает с разведкой, чтобы установить, какие солдаты, откомандированные для обеспечения безопасности во время инаугурации, должны пройти дополнительную проверку», — указывает издание.

Войска Национальной гвардии со всей страны уже прибыли в Вашингтон. Национальная аллея в американской столице, где располагаются музеи и памятники, закрыта для посещений. На улицах по всему город выставлены ограждения. Это не только вооруженные патрули, но и военная техника.

В пятницу, 15 января, полиция Капитолия задержала мужчину, который пытался проехать на своей машине через контрольно-пропускной пункт в центре Вашингтона. У него был поддельный пропуск на инаугурацию Байдена. Как сообщает CNN, в отделении подлокотника полицейские обнаружили заряженный полуавтоматический пистолет Glock и более 500 патронов к нему.

На бампере автомобиля мужчины был наклеен стикер с надписью: «Если они придут за вашим оружием, сначала отдайте им свои пули», — пишет Reuters.

В итоге мужчину задержали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. Однако вскоре его отпустили. Как выяснилось, он приехал в Вашингтон из Виргинии. У мужчины было удостоверение неправительственной организации. Он работает в частной охранной фирме, которая подтвердила, что это она выдала ему пистолет и патроны. Отвечая на вопросы газеты The Washington Post, этот человек заявил: «Я подъехал к контрольно-пропускному пункту после того, как заблудился в Вашингтоне. Я деревенский парень…»

Эта история заставила помощников Байдена вновь обратиться с призывом к американцам воздержаться от поездок в Вашингтон. Всем предложено наблюдать за инаугурацией 20 января по телевидению и в интернете.

ФБР считает, что наиболее вероятным местом массовых беспорядков могут стать столицы тех штатов, где долго не было ясно, за кого они проголосовали 3 ноября. Учитывая это, в Лансинге, штат Мичиган, возвели забор высотой два метра вокруг местного Капитолия. «Мы готовы к худшему, но по-прежнему надеемся, что те, кто захочет провести демонстрацию возле нашего Капитолия, сделают это мирно», — заявил шеф полиции Мичигана Джо Гаспер. Он предупредил, что до середины февраля здание будут охранять усиленные наряды полиции.

Губернатор Виргинии Ральф Нортам провел специальную пресс-конференцию. «Если вы хотите приехать сюда или в Вашингтон с недобрыми намерениями в сердце, вам нужно немедленно вернуться домой. Вам здесь не рады, и вам не рады в столице нашей нации. И если вы приедете сюда и попытаетесь сделать что-то незаконное, Виргиния будет готова», — заявил он. Нортам привел в полную боевую готовность Национальную гвардию.

Примеру Виргинии последовали Калифорния, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Вашингтон, Техас. Губернаторы Мэриленда, Нью-Мексико и Юты ввели, кроме того, чрезвычайное положение.

А что собирается делать Дональд Трамп 20 января? 45-й президент США ранее заявил, что не намерен соблюдать традицию и не будет присутствовать на инаугурации своего преемника. По данным CNN, Трамп собирается улететь из Вашингтона утром 20 января, воспользовавшись президентским вертолетом. Сядет он в него на лужайке возле Белого дома. В этом есть скрытый символ. Он покинет столицу как президент. И ожидает, что ему будут отданы все почести, включая почетный караул.

Еще одна важная деталь. Трамп увезет с собой в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде «чемоданчик с ядерной кнопкой». Это устройство для активации запуска ядерных ракет. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Байдену выдадут новый чемоданчик, а коды Трампа аннулируют, как только его преемник принесет клятву на Капитолийском холме.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по мнению западных СМИ, Трампа следует вывести из Белого дома в наручниках.

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