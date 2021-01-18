Навального уже судят — прямо в отделении полиции

В понедельник, 18 января, адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова в 12:30 по московскому времени получила уведомление о том, что суд над оппозиционером состоится… 18 января в 12:30! Причем судить Навального будут прямо в отделении УВД в Химках, где он провел ночь после ареста в московском аэропорту «Шереметьево».

Как сообщает «Медуза», туда прибыл судья Химкинского городского суда для проведения выездного заседания. Начальник 2 отдела полиции УМВД России по г. о. Химки господин Сенин сообщил Михайловой, что «будет рассматриваться представление о заключении под стражу Навального Алексея Анатольевича».

Заседание началось несколькими минутами позже после указанного в уведомлении времени.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter фото уведомления, выданного Михайловой.

Безумие.

Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею.

Ровно сейчас в 12:30 они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится «суд» над Навальным. pic.twitter.com/pCiX8ofr5W — Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 18, 2021

При этом он написал: «Безумие. Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею…»

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