Пятилетняя дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта определилась с выбором профессии

Пятилетняя дочь британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже «определилась» с выбором своей будущей профессии. Шарлотта желает стать медсестрой, когда вырастет. Как сообщает издание New Idea со ссылкой на инсайдеров во дворце, юная принцесса информировала об этом родителей.

«Хотя она еще лишь маленький ребенок, но все же Уильям и Кейт преисполнились гордости… Она заботливая девочка, которая также знает, чего хочет. Поэтому они не удивятся, если она выберет в числе своих главных приоритетов подобную работу, когда станет постарше», — утверждает источник.

Недавно Уильям заявил, что они с женой ежедневно говорят со своими тремя детьми о том, какую героическую, требующую самопожертвования работу ведут сотрудники служб здравоохранения. И это, по-видимому, произвело большое впечатление на принцессу Шарлотту.

Ранее герцог Кембриджский и вся его семья поддержали проводившуюся в Великобритании еженедельно акцию, когда люди по всей стране аплодируют медикам, а также другим работникам «ключевых сфер» за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Старший сын Уильяма и Кейт, семилетний принц Джордж, ранее выражал желание стать полицейским или военным. Однако, в отличие от своих младших сестры и брата, он ограничен в выборе своего будущего, поскольку ему предстоит стать королем. При этом, впрочем, по примеру своих взрослых родственников (включая деда принца Чарльза, отца принца Уильяма и дядю принца Гарри) он может получить военное образование и отслужить в армии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главной угрозой популярности принца Гарри и Меган Маркл назван их семилетний племянник принц Джордж.



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