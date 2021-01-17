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Шарфик стал убийцей: ребенок погиб во время катания с горки

22:00 17 января 2021
Шарфик стал убийцей: ребенок погиб во время катания с горки

В подмосковном городе Дмитрове во время катания с горки погиб семилетний мальчик. Как сообщили в Следственном комитете по Московской области, ребенок гулял на одной из площадок на улице Дорожной. Он катался с горки и привязал шарф к верхней перекладине обоими концами. В результате образовалась петля, и мальчик случайно удушился.

Свидетелями его гибели стали четверо детей, тоже игравших на площадке, а также несколько взрослых. Они пытались помочь мальчику до приезда скорой, однако усилия очевидцев и врачей не увенчались успехом, ребенок скончался.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика, а позже будет принято процессуальное решение.

Напомним, в декабре на Харьковщине 11-летний мальчик погиб, съезжая с горки на санках. В момент падения он ударился головой и умер еще до приезда медиков.

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