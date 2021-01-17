"Путин не выпустит Навального из своих лап": Пионтковский дал неутешительный прогноз относительно задержания политика

Российские власти не отпустят оппозиционера Алексея Навального, официально ставшего узником совести, в ближайшее время, так как он задержан по запросу ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Об этом заявил политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский, передает «Украина 24».

«Как минимум он там будет пребывать 48 часов, имеет право там задержать полиция до решения суда под любым предлогом», — считает Пионтковский.

Свои прогнозы эксперт основывает на том, что Навальный задержан по запросу ФСИН, которая объявила его в розыск еще 29 декабря, обвинив его в том, что он находится под условным наказанием и не посещал офис ФСИН в нужные дни.

На 29 января назначен суд по превращению его условного срока в реальный.

«Я подозреваю, ФСИН этого и не скрывала, что его будут держать до этого суда. Путин уже не выпустит его из своих лап в ближайшее время», — считает Пионтковский.

По словам эксперта, Запад недооценивает президента РФ Владимира Путина.

«Многое будет зависеть от реакции Запада, но вам ли в Украине не знать, что такое реакция Запада. Уж сколько Меркель возмущалась отравлением Навального, ему оказали помощь, но опять же она звонила и поздравляла Путина с Рождеством, они снова обсуждали „Северный поток“. Запад не готов понять до конца, с кем он имеет дело. Он имеет дело с преступным государством, террористическим государством», — сказал он.

Напомним, в декабре расследователи Bellingcat, портала The Insider, телеканала CNN и немецкого еженедельника Der Spiegel проанализировали базу данных авиапассажиров, летавших в августе из Москвы в Томск и Омск, и обратно, а также данных биллинга мобильных телефонов, выйдя на отравителей Алексея Навального. Они выяснили, что агенты ФСБ начали тайно сопровождать Навального как минимум с 16 января 2017 года. Всего за период с 2017-го по 2020 год расследователи насчитали 37 поездок самолетом или поездом, когда члены группы тайно следовали за Алексеем.

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