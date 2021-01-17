"Дубак-челлендж": из-за сильных морозов сибиряки начали проводить интересные состязания

Мода на всевозможные челленджи, которая охватила жителей различных стран во время карантина, нашла свое продолжение с наступлением морозов.

Так, зафиксированные рекордные за последние 100 лет морозы возродили в Сибири необыкновенно популярный еще с прошлого года флешмоб «Дубак-челлендж», пишет сайт телеканала 360.

Суть его в том, что местные жители фиксируют свои пробежки на морозе и реакцию кипятка на сверхнизкие температуры, публикуя фото и видео под девизом: «Отсутствие мозгов — тема! Минус 42 на улице».

В Западной Сибири морозы достигли -49 градусов, в Кемеровской области -50 градусов, поэтому во флэшмобе уже приняли участие жители Кузбасса, Нового Уренгоя, Ямала, Нефтеюганска и новосибирского академгородка.

Самые эффектные фото и видео получаются, когда люди выплескивают над собой на морозе стакан кипятка. Вода моментально застывает, превращаясь в снег, и пока никто из участников челленджа не пострадал.

В Кемеровской области рекордный минимум зафиксирован в Промышленновском и Яйскрм округах, поселке Ашмарино Новокузнецкого района. За медицинской помощью обратились из-за обморожения 19 человек, семеро из них госпитализированы.

К челленджу присоединились жители Байкала, Братска, Иркутска, Бийска и Амура. Самое главное — соблюдать осторожность. Всегда есть возможность того, что кипяток не успеет превратиться в снег, и на неосторожного флэшмобера прольется горячая вода.

Основой флэшмоба стал называемый «эффект Мпембы», названный так по имени любопытного школьника из африканской Танганьики. В 1963 году он заинтересовался причинами того, почему горячая смесь превращается в мороженое быстрее, чем холодная.

Однако этот феномен был известен еще Аристотелю и Рене Декарту. Несмотря на широкую и давнюю известность эффекта, его точные причины до сих пор неизвестны. Есть несколько вариантов объяснения парадокса, но ни одна из них не гарантирует воспроизведение этого любопытного эффекта.

А тем временем в российском Оймяконе из-за ужасных холодов фермер утеплил своих буренок, придумав для них… меховые лифчики.

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