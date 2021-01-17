Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве до избрания меры пресечения

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию из Германии, выступил перед журналистами в аэропорту «Шереметьево», заявив, что сегодня для него лучший день за последние пять месяцев.

Навальный начал с того, что извинился перед пассажирами, с которыми летел из Берлина.

«Я совершенно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Я не боюсь. Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль», — заявил он.

После этого его задержали на пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» сотрудники полиции, передает «Медиазона» со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

«В аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — цитируют журналисты сообщение ведомства.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве уже заявило, что задержанный будет находиться под стражей до суда. Кроме того, сообщается, что ему так и не поставили штамп в паспорте о пересечении российской границы.

В свою очередь адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

Напомним, в конце декабря в Следственном комитете РФ выдвинули новые обвинения оппозиционеру — якобы он присвоил более половины перечисленных ему гражданами пожертвований (356 млн рублей из 588 млн). По версии следователей, деньги были потрачены в том числе на отдых за границей.

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