28.11 / 28.28 33.81 / 34.17
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве до избрания меры пресечения

20:00 17 января 2021
Алексей Навальный с женой в аэропорту

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который вернулся в Россию из Германии, выступил перед журналистами в аэропорту «Шереметьево», заявив, что сегодня для него лучший день за последние пять месяцев.

Навальный начал с того, что извинился перед пассажирами, с которыми летел из Берлина.

«Я совершенно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Я не боюсь. Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль», — заявил он.

После этого его задержали на пограничном контроле в аэропорту «Шереметьево» сотрудники полиции, передает «Медиазона» со ссылкой на заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

«В аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — цитируют журналисты сообщение ведомства.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве уже заявило, что задержанный будет находиться под стражей до суда. Кроме того, сообщается, что ему так и не поставили штамп в паспорте о пересечении российской границы.

В свою очередь адвокат Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что неизвестно, в каком статусе находится политик и куда его увели.

 

 

Напомним, в конце декабря в Следственном комитете РФ выдвинули новые обвинения оппозиционеру — якобы он присвоил более половины перечисленных ему гражданами пожертвований (356 млн рублей из 588 млн). По версии следователей, деньги были потрачены в том числе на отдых за границей.

696

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Царица пустыни: MARUV без штанов покрутила попой на мощном квадроцикле

Царица пустыни: MARUV без штанов покрутила попой на мощном квадроцикле

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

мурат

Не отпускай Каролину: поклонники требуют, чтобы Мурат помирился с Ани Лорак

максим грачевский

"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер