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Алексей Навальный вернулся в Россию

19:32 17 января 2021
Алексей Навальный в самолете

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный вернулся в Москву (РФ). Об этом сообщает «Медуза».

Как ожидалось, самолет с Навальным должен был приземлиться в аэропорту «Внуково» в 18:20 по Киеву, однако, прокружив над Москвой около часа, самолет перенаправили в «Шереметьево».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что бортпроводница просит пассажиров оставаться на местах и говорит, что это штатная ситуация.

С конца августа 2020 года политик находился на лечении в Германии из-за отравления.

Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, выступает с критикой действующей власти. В 2016 году заявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, однако российский ЦИК отказал ему в регистрации.

Против Навального в РФ открыто несколько уголовных дел. В частности, он и его брат Олег были фигурантами дела о мошенничестве (так называемое дело «Ив Роше»). По этому делу Навальный в 2014 году получил условный срок в 3,5 года, а его брат — такой же срок, но в колонии. На данный момент российское следствие через суд просит изменить условный срок на реальный.

Навальный в РФ объявлен в розыск. Его также обвиняют в хищении. По этому делу ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, Навальный был отравлен 20 августа. По пути из Томска в Москву ему резко стало плохо, самолет с политиком совершил экстренную посадку в Омске. Несколько дней он находился в омской клинике, позже его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

13 января политик заявил о намерении вернуться в Россию. В московском аэропорту «Внуково» в день прилета Навального ограничили доступ — на территорию могут попасть только пассажиры с билетами. Кроме того, к аэропорту стянули силовиков.

Сразу после того, как Навальный заявил, что возвращается в Москву, в России он был объявлен в розыск. Кроме того, в РФ заявили, что политик будет задержан сразу же по приезду.

Фото АР

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