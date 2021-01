В американской тюрьме умер знаменитый музыкальный продюсер Фил Спектор, осужденный за убийство актрисы

В субботу, 16 января, в калифорнийской тюрьме Коркоран скончался знаменитый музыкальный продюсер Фил Спектор. Ему был 81 год. Уроженец Бронкса прославился в 60-е годы, работая со многими популярными исполнителями, в числе которых были Айк и Тина Тернер, группа The Ronettes, дуэт The Righteous Brothers. Он много экспериментировал со звуком и обратил на себя внимание легендарных The Beatles и The Rolling Stones. Им так понравились находки Фила, что «битлы» попросили его стать продюсером и аранжировщикам их последнего альбома Let It Be.

Позже Спектор работал с Джоном Ленноном над его сольными альбомами Imagine и Rock’n’roll. В 70-х он выпускал альбомы Шер, Леонарда Коэна, группы Ramones. Фил по праву считался одним из самых влиятельных музыкальных продюсеров в мире.

Однако в 2003 году в его особняке был обнаружен труп актрисы Ланы Кларксон.

Дом Фила Спектора, в котором произошло убийство актрисы

Ей кто-то выстрелил в рот. Спектор стал главным подозреваемым. Судебный процесс над ним продолжался шесть лет. В итоге присяжные сочли Фила виновным. Суд приговорил продюсера к 19 годам тюремного заключения.

Актриса Лана Кларксон

Его поместили в печально известную тюрьму в Коркоране, где содержались в разные годы серийные убийцы и прочие опасные преступники, включая Чарльза Мэнсона.

Как сообщает Департамент исправительных учреждений Калифорнии, около месяца назад Спектор заразился коронавирусом. Его поместили в больницу. Когда состояние заключенного улучшилось, он был возвращен в тюрьму. Причина смерти Спектора пока не известна. В департаменте подчеркивают, что она была естественной. Точнее скажут после получения результатов вскрытия.

В 2013 году был в США был снят телевизионный фильм «Фил Спектор», рассказывающий судебном процессе над продюсером. Его сыграл Аль Пачино. Хелен Миррен исполнила роль адвоката. Авторы картины выдвинули версию, что Спектор не убивал Лану Кларксон. Присяжные сочли его виновным, потому что им не понравилось его экстравагантное поведение и вызывающий образ жизни.

469

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter