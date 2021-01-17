Лицо было лиловым от побоев: пара умерла после занятий жестким БДСМ-сексом

БДСМ-секс, приверженность которому с недавних пор публично демонстрирует популярная украинская певица, стал причиной людей зрелого возраста. Так, в городе Балашиха под Москвой были обнаружены тела пенсионера одного из силовых ведомств, 44-летнего подполковника в отставке, и его 45-летней супруги.

По предварительным данным, пара практиковала страстные соития в стиле БДСМ под наркотиками и погибла во время одного из них, пишет «Московский комсомолец».

«На трупах виднелись многочисленные гематомы, а лицо женщины было лиловым от побоев. Но ещё больше прибывших оперативников поразили найденные «улики», — говорится в сообщении.

Помимо многочисленных БДСМ-девайсов для сексуальных экспериментов, ящики в доме были набиты разнообразными секс-игрушками. Также были обнаружены гашиш, неизвестные вещества растительного происхождения, шприцы для инъекций, средства для повышения либидо, благовония и «очень много виагры».

Как рассказала дочь, хобби родителей для неё не было секретом. По её словам, зарплата отца и график работы (в службе безопасности банка) позволяли появляться на рабочем месте не каждый день.

По данным издания, однажды погибшая просила соседку помочь ей забрать вещи, потому что муж «распускает руки». Она даже переезжала в другую квартиру, но потом вернулась. Дочь уехала из родительского дома по тем же причинам. Она утверждает, что отец бил её и требовал «безоговорочного подчинения». Что случилось в роковой вечер, сейчас выясняют следователи.

Напомним, ранее во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Речь шла об инспекторе техники безопасности строительной компании TSO, который скончался во время рабочей поездки.

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