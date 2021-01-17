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Мир

Модные телки: из-за ужасных холодов фермер одел коров в меховые лифчики

15:18 17 января 2021
Фермер

В России в Оймяконе, самом холодном населенном пункте на Земле, живет Николай Атласов. Ему 70 лет, и у него в хозяйстве пять коров. Чтобы буренкам было комфортно выходить на водопой зимой, он сделал для каждой меховые бюстгальтеры. Ими он защищает вымя коров от обморожения, пишут Новости Якутска.

«Я охотник. У моей семьи есть пять коров. Зимой они живут в сарае, но каждый день мы выводим их на улицу, чтобы они попили воды. Выходят они, даже когда температура на улице -60 °C», — рассказывает Атласов.

Коровьи бюстгальтеры сшиты из ткани и заячьих шкурок или кусков старых мутоновых пальто. Обычно для этих целей удобнее всего использовать капюшоны. На теле они крепятся тремя ремнями: два проходят поперек тела, еще один — под хвостом. Такой бюстгалтер защищает нежную кожу вымени от обморожения, а также, по словам местных жителей, помогают сберечь молоко.

Отметим, что температурный минимум был зафиксирован в Оймяконе в 1938 году. Тогда столбик термометра там опустился до -77,8 °C. Дети младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет) в Оймяконе продолжают ходить в школу до -52 °C.

Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Украину также пришли сильные морозы. Прошлой ночью местами температура опускалась до 30 градусов ниже нуля. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, такие экстремальные температуры в Украине продлятся до 20 января включительно, а уже 21 января с приходом теплых воздушных масс из Атлантики холода уйдут и наступит оттепель.

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