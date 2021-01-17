"Маленький Альберт Эйнштейн": девочке со "стекловидными волосами" исполнилось девять лет

Необычной девочке Лайле Грейс Барлоу из Дерби (Великобритания), страдающей от синдрома нерасчёсываемых волос, исполнилось девять лет. Все эти годы ее шевелюра не поддаётся никакой укладке, пишет Mirror.

Родители девочки — мама Алекс и отец Марк — перепробовали все возможные средства, но полностью распутать непослушные локоны так и не удалось. Лайле поставили диагноз, когда ей было пять. Врачи признались, что видят такое впервые, а её отец вспоминает, как всё начиналось.

Когда Лайла была совсем маленькой, её отличали очень пушистые волосы. Они были похожи на сахарную вату. Нам это даже нравилось, и все вокруг говорили, что это временно, но при этом нас не покидало ощущение, что так быть не должно.

До четырёх лет волосы росли медленно, а потом превратились в запутанные дреды. Каждый раз, когда родители пытались использовать расчёску, Лайла корчилась от боли.

Марк и Алекс предполагали, что всё дело в дефиците витаминов. Но врач, который поставил Лайле диагноз, сказал, что не видел ничего подобного за всё время своей 25-летней практики. Оказалось, что у девочки синдром нерасчёсываемых волос, или, как его ещё называют, «стекловидные волосы» — редкая аномалия, вызванная генетической мутацией. У людей с такой болезнью волосы имеют в сечении форму сердца, восьмёрки или треугольника, тогда как в норме они должны быть круглыми или овальными.

Сначала Лайла сильно переживала. Она видела, что даже у родной сестры совершенно нормальные волосы, и стеснялась быть не такой, как все. Но в итоге, несмотря ни на что, Лайла полюбила свои пушистые кудри, которые сделали её известной в школе.

Дети подходят к ней и просят разрешения потрогать волосы. Родители воспитали её так, чтобы она гордилась своей внешностью.

Когда волосы Лайлы стали достаточно длинными, родители научились с ними справляться. По словам специалистов, состояние таких пациентов улучшается к моменту достижения ими половой зрелости. Так что теперь Лайлу уже не называют Альбертом Эйнштейном за её необычный облик. Впрочем, девочка утверждает, что подобные сравнения ей только льстили.

Как писали «ФАКТЫ», в Китае 14-летний подросток прославился своим необычным для этой страны ростом. К этому возрасту он вырос до 221 сантиметра.

585

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter