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Мир

Телеведущая Малышева пришла на прощание с Грачевским в странном виде

12:13 17 января 2021
похороны

17 января в Москве проходит церемония прощания с режиссером Борисом Грачевским. Создатель «Ералаша» 14 января скончался от коронавирусной инфекции. Из-за обширного поражения легких Грачевский провел последние дни в медикаментозной коме, на аппарате ИВЛ.

На траурной церемонии в московском Доме кино было замечено множество знаменитостей, в том числе 59-летняя телеведущая Елена Малышева. Она пришла в массивном защитном экране для лица, пишет «Экспресс газета».

малышева

Многих присутствующих удивил внешний вид Малышевой. Ведь ранее она публично заявляла, что на самом деле COVID-19 не так уж страшен, и очень многие переносят болезнь вообще без симптомов. Также телеведущая утверждала, что риск умереть присутствует только у лиц старше 65 лет. Похоже, Малышева решила перестраховаться.

Впрочем, масочный режим в зале для прощаний применяется очень избирательно. Многие присутствующие сдвинули маску на подбородок, а некоторые предпочли обойтись без средств защиты.

Несколько дней назад Малышева комментировала смерть Грачевского из-за коронавируса и настаивала, что имело место роковое стечение обстоятельств. Режиссер страдал от онкозаболевания, проходил химиотерапию, ну, а в таких условиях любая инфекция может стать фатальной.

Напомним, 17 января режиссера Грачевского проведут в последний путь и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. А тем временем уже прояснилась дальнейшая судьба оставленного режиссером наследства. Многое пойдет с молотка из-за долгов старшего сына.

Фото eg.ru

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