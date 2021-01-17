Путина устраивает ситуация с Донбассом: стало известно, зачем Кремлю оккупированные территории

Президента России Владимира Путина устраивает нынешняя ситуация с оккупированными Донбассом и Крымом, поэтому переговоры по урегулированию отношений с Украиной в этих вопросах затихли. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил российский журналист и публицист Константин Эггерт.

По словам Эггерта, в Кремле украинского президента Владимира Зеленского якобы не считают серьезным политиком и надеются на возможность когда-нибудь договориться с украинскими олигархами.

«Путин лично глубоко убежден, что Крым навсегда останется под российским контролем, и не видит никакого основания менять что-то по Донбассу. Парадокс, но та изоляция, в которой оказался Путин, подстегивает его к тому, чтобы ничего не менять. Он научился жить так, тем более, что это позволяет ему усиливать контроль над российским обществом», — пояснил публицист.

По мнению Эггерта, глава РФ воспринимает Донбасс как потенциальную карту для внутрироссийской игры.

«Если в какой-то момент он (Путин) посчитает, что очередное „спасение русских от геноцида“ может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать „ЛНР“ и „ДНР“, может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос — в цене, которую готов за это заплатить», — говорит публицист.

Эггерт считает, что для Путина «донбасская карта» — это рычаг давления на украинское руководство, и ничего менять хозяину Кремля нет нужды.

«В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров», — подытожил Эггерт.

Напомним, что 12 января в Берлине состоялась встреча советников глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия). Переговоры длились более шести часов, но ни к каким соглашениям не привели.

Американский эксперт Филипп Карбер в интервью «ФАКТАМ» признал: есть вероятность, что у России закончатся средства поддерживать боевиков на Донбассе. При этом эксперт советует Украине не гоняться за призрачным шансом, а укреплять армию и продолжать бороться.

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