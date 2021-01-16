28.06 / 28.30 33.78 / 34.24
Киев: -15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Их Королевские Высочества": стало известно, что будет с титулами принца Гарри и Меган Маркл

16:25 16 января 2021
Принц Гарри и Меган Маркл

В январе исполняется ровно год с тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем намерении отказаться от обязанностей и привилегий членов британской королевской семьи, пишет Express.

Меган и Гарри договорились с Елизаветой II, что их положение будет пересмотрено через некоторое время, и планируют в текущем году вернуться к обсуждению этого вопроса.

Когда пара объявила о своем уходе, королева заявила: «Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи. Я признаю трудности, с которыми они столкнулись и поддерживаю их стремление к более независимой жизни».

Что касается титулов «Его/Ее Королевское Высочество», то их Гарри и Меган, скорее всего, сохранят.

«Я была бы очень удивлена, если бы королева выдала патент на лишение их титулов», — рассказала королевский эксперт Марлен Кениг.

Также она добавила, что на данный момент супругам лишь рекомендовано не использовать титулы герцога и герцогини Сассекских в своей карьере.

Напомним, когда мать принца Гарри, принцесса Диана, развелась с принцем Чарльзом, она потеряла титул «Ее Королевского Высочества», но сохранила право называться принцессой Дианой. В то время этот шаг был воспринят общественностью как несправедливый. По мнению эксперта, вряд ли королева сделает то же самое для своего внука.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри, которые еще в ноябре 2019 года покинули Великобританию, переехав сначала в Канаду, а затем и в США, собираются вернуться на родину герцога Сассекского и воссоединиться с его родными на будущем семейном торжестве.

131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Максим Галкин с дочкой Лизой

"Любимая мамочка": Максим Галкин показал свою маму, на которую похожа ее внучка Лиза

Пугачева и Галкин с детьми

Скоро Лиза будет выглядеть старше: Пугачева удивила своим фото в 35 лет

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

Брухунова

Пока Ваганчик спит: похорошевшая жена Петросяна разделась на морозе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер