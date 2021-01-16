"Их Королевские Высочества": стало известно, что будет с титулами принца Гарри и Меган Маркл

В январе исполняется ровно год с тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем намерении отказаться от обязанностей и привилегий членов британской королевской семьи, пишет Express.

Меган и Гарри договорились с Елизаветой II, что их положение будет пересмотрено через некоторое время, и планируют в текущем году вернуться к обсуждению этого вопроса.

Когда пара объявила о своем уходе, королева заявила: «Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами моей семьи. Я признаю трудности, с которыми они столкнулись и поддерживаю их стремление к более независимой жизни».

Что касается титулов «Его/Ее Королевское Высочество», то их Гарри и Меган, скорее всего, сохранят.

«Я была бы очень удивлена, если бы королева выдала патент на лишение их титулов», — рассказала королевский эксперт Марлен Кениг.

Также она добавила, что на данный момент супругам лишь рекомендовано не использовать титулы герцога и герцогини Сассекских в своей карьере.

Напомним, когда мать принца Гарри, принцесса Диана, развелась с принцем Чарльзом, она потеряла титул «Ее Королевского Высочества», но сохранила право называться принцессой Дианой. В то время этот шаг был воспринят общественностью как несправедливый. По мнению эксперта, вряд ли королева сделает то же самое для своего внука.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри, которые еще в ноябре 2019 года покинули Великобританию, переехав сначала в Канаду, а затем и в США, собираются вернуться на родину герцога Сассекского и воссоединиться с его родными на будущем семейном торжестве.

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