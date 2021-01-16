"Боль просто дикая": подруга Грачевского рассказала, как он мучался при жизни

Создатель легендарного тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский, у которого был целым букет заболеваний, незадолго до смерти часто жаловался на сильные боли. Об этом психолог Елена Перелыгина рассказала изданию «Собеседник».

Перелыгина вспомнила, как летом на фестивале в Геленджике, где было много звезд, Грачевский, как всегда, шутил и балагурил. А вечером в узком кругу пожаловался на дикую боль в ногах. Он с трудом ходил, особенно по лестнице, потому что у него сильно болели суставы.

По словам подруги режиссера, как только Грачевский оказывался в компании женщин, он сразу становился игриво-лукавым и в ход шли комплименты и фривольные шутки. Она добавила, что несмотря на сильные боли, о смерти Борис Грачевский не думал. Он строил много творческих и личных планов.

Как известно, Борис Грачевский и его супруга заболели коронавирусом в середине декабря. Грачевские некоторое время лечились дома, консультируясь у врача по телефону.

27 декабря по результатам компьютерной томографии, которая показала обширное поражение легких, Бориса Грачевского госпитализировали. Затем его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 11 января наступило временное улучшение, но спустя три дня режиссер умер.

Основатель «Ералаша», у которого остался 9-месячный сын, планировал прожить еще лет двадцать, чтобы поставить на ноги маленького Филиппа.

Фото sobesednik.ru/

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