"Просто душка": любовница Путина сделала новый снимок с поклонниками

Известная российская гимнастка Алина Кабаева, которую многие в РФ считают женой президента Владимира Путина, редко появляется на людях. Не удивительно, что каждый выход в свет, а также каждый снимок или видео женщины вызывают шквал эмоций и разнообразных отзывов.

У Кабаевой есть фаны, которые ведут ее страницу в соцсетях. И каждый размещенный там снимок обращает на себя внимание.

Недавно на одной из страниц в Instagram, посвященных гимнастке-«медиаменеджеру», появилось фото бывшей подопечной Ирины Винер с поклонниками. Красавица позировала в белом вязаном платье, подчеркивающем ее безупречную фигуру.

«Алина, всегда очень милая и дружелюбная!», — так подписал автор снимок.

Под фото появились восторженные комментарии: «Просто душка!» «Красавица».

Напомним, президент России Владимир Путин официально развелся со своей женой Людмилой в 2014 году. Но слухи о романе с известной спортсменкой Алиной Кабаевой ходили и до этого. В 2013 году появилась информация, о том, что Владимир Путин и Алина Кабаева поженились и обвенчались на Валдае. В Кремле заявили, что «данного брака не было».

Позже в СМИ снова появилась информация, что Кабаева родила ребенка от главы Кремля.

О том, что Кабаева имеет непосредственное отношение к российскому лидеру говорит и тот факт, что близкие друзья президента России делают весьма щедрые подарки бабушке бывшей гимнастки.

Фото Instagram/alina_kabaeva_fan_club

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