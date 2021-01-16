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"А нужна ли свадьба?" Дженнифер Лопес окончательно раздумала выходить замуж

8:15 16 января 2021
Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая еще полгода назад собиралась выйти замуж за 45-летнего экс-бейсболиста Алекса Родригеса, вероятно, напрочь отказалась от этой идеи.

Планы влюбленных нарушил коронавирус и 51-летняя поп-звезда решила пока не спешить с браком.

«Я поняла, что нам надо поставить на паузу наши отношения. Я задумалась, а нужна ли мне свадьба?» — поделилась сокровенными мыслями Дженнифер в эфире радиостанции Sirius XM.

Но отдохнуть на карибские острова Теркс и Кайкос Лопес и Алекс отправились вместе.

Как известно, Дженнифер — фанатка фитнеса и здорового образа жизни.

Актриса и певица старается разнообразить виды спорта, не занимаясь одним и тем же два дня подряд. Лопес нравится все — от йоги и танцев на шесте до аэробики и бокса. Часто она тренируется вместе со своим женихом Алексом Родригесом, бывшим бейсболистом.

Фото woman.rambler.ru/

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