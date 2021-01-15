"Русский Вайнштейн": Божена Рынска выступила со скандальным "разоблачением" покойного Грачевского

Вдова основателя телеканала «НТВ» Игоря Малашенко, блогер и светская львица Божена Рынска сделала скандальное заявление об умершем от коронавируса режиссере Борисе Грачевском.

Она назвала его «русским Вайнштейном», который домогался «всех молодых девушек». Признание она опубликовала в своем Telegram.

«Умер Борис Грачевский. Спасибо ему за „Ералаш“, это великий проект. Но, как говорил герой Чехова, о мертвых или ничего, или правда. Грачевский был русским Вайнштейном. Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался. Удивительно, что сотни абьюженых при его жизни заявления не делали», — написала она.

Справочно: голливудского продюсера Харви Вайнштейна, признанного виновным в сексуальном насилии, в марте 2020 года приговорили к 23 годам лишения свободы.

Напомним, Грачевский был трижды женат и является отцом четырех детей.



205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter