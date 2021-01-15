В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады, переломился и повис – пассажиры получили травмы

В Нью-Йоркском районе Бронкс автобус-«гармошка» вылетел с эстакады и повис, разорвавшись пополам и касаясь кабиной земли. Как сообщает издание The New York Post, травмы получили по меньшей мере восемь человек — включая водителя, повредившего челюсть. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, водитель не справился с управлением на повороте, съехал с дороги и, пробив ограждение, вылетел с эстакады высотой 15 метров.

BREAKING: A city bus crashed on the Alexander Hamilton bridge in the Bronx and is hanging off the overpass. 12 people have been reported as Injured #Bronx #AlexanderHamiltonBridge pic.twitter.com/9hZGGjsPOG — Adelle (@AdelleNaz) January 15, 2021

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