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В Нью-Йорке автобус вылетел с эстакады, переломился и повис – пассажиры получили травмы

16:34 15 января 2021
Автобус висит с эстакады

В Нью-Йоркском районе Бронкс автобус-«гармошка» вылетел с эстакады и повис, разорвавшись пополам и касаясь кабиной земли. Как сообщает издание The New York Post, травмы получили по меньшей мере восемь человек — включая водителя, повредившего челюсть. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в полиции, водитель не справился с управлением на повороте, съехал с дороги и, пробив ограждение, вылетел с эстакады высотой 15 метров.

 

 

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