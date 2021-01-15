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Мир

Убийц известного «вора в законе» Лоту Гули задержали в Стамбуле при попытке вылететь в Украину

16:09 15 января 2021
Лоту Гули

В Стамбуле арестовали двух граждан Азербайджана, которых подозревают в убийстве главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова (Лоту Гули). Об этом информирует Haqqin.az.

Подозреваемых, Али Мовланлы и Расула Гасанова, задержали в аэропорту при попытке вылета в Украину. Полиция установила, что перед убийством они встретились с исполнителем преступления Хаганом Зейналовым (Хан Бакинский). При этом убийца Зейналов утверждает, что действовал из личной неприязни.

Оба задержанных входя в клан вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранский), которого убили в 2016 году, как считается, по приказу Гули.

Ранее сообщалось, что заказчик убийства Лоту Гули — Рафик Эйвазов (Рафик Массалинский), которому в свое время по приказу Гули отрезали ухо.

Фото из соцсетей

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