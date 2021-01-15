В Беларуси создают концлагеря для протестующих: в сети всплыла скандальная запись

Инициатива BYPOL, объединившая сотрудников белорусских силовых ведомств, обнародовала информацию о планах властей Беларуси создать «спецлагеря» для участников протестных акций.

Так, на страничке инициативе в YouYube выложили аудиозапись, на которой, как утверждается, нынешний замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков, ранее занимавшем должность начальника ГУБОПиК МВД, рассказывал о новых видах специальных средств с большой травмирующей силой, которые должны применяться в отношении граждан, а также о том, как сделать, чтобы «обеспечить» летальный исход.

«При этом он заверил подчиненных, что Лукашенко лично гарантирует безнаказанность такого рода их действий по применению данного оружия и специальных средств. Кроме того, он сообщил о планах диктатора по созданию спецлагеря для бессрочного отселения лиц, повторно принявших участие в акциях протеста», — отмечают в BYPOL.

По информации инициативы, в Беларуси создана единая информационная система «БЕСпорядки», куда помещается информация о всех лицах, задержанных за участие в массовых мероприятиях.

Ранее BYPOL опубликовал видео, снятое белорусскими силовиками, на котором фигурирует Александр Лукашенко с автоматом, а также его «вооруженный до зубов» сын — 15-летний Николай. События относятся к августу 2020 года.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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