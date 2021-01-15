У Михаила Боярского случился внезапный «секс»

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин вспомнил о первой любви и показал на актере Михаиле Боярском свой «первый секс» — смешной момент произошел во время телешоу.

Певец выложил в Instagram отрывок передачи, во время которой ее участники вспоминали юность. Стас Костюшкин рассказал, что его первую любовь звали Таня Юдина, которую также вспомнил сидевший рядом с ним Михаил Боярский.

«Танька Юдина сейчас прекрасно живет», — продолжил Костюшкин. Он вспомнил, что хотел «проявить» себя, купил пластинку с «итальянцами» и пришел к девушке в гости. Та поставила пластинку и закрыла дверь в комнату на щеколду…

«Мы сидим на кровати и я вот так вот… Извините, Михаил Сергеевич, что я на вас показываю, — говорит Костюшкин, извиняясь перед сидящим рядом актером и, беря его за руку, продолжает. - Вот так взял ее за руку. В этот момент я понял, что это и есть секс». «Я тоже», — отреагировал Боярский.

Ранее Боярский признался, что жалеет о съемках в продолжении «Мушкетеров», и назвал Д’Артаньяна отрицательным героем и убийцей, но отметил, что работать над его образом было сплошным удовольствием.

Фото Михаила Боярского из соцсетей.

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