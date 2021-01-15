Мощное землетрясение в Индонезии — десятки погибших

На индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясений силой 6,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает издание Daily Mail, погибли по меньшей мере 34 человек. Более 600 получили травмы. Список жертв может расти. Спасательно-поисковые операции все еще ведутся: под завалами зданий могут оставаться люди. Есть угроза возникновения цунами.

Землетрясение вызвало панику среди местного населения: люди покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.

Update: Death toll rises to eight following quake in Indonesia's Sulawesi; Expert warns aftershocks could trigger possible tsunami https://t.co/iXxArUuOF3 pic.twitter.com/CoHyN40HJC — Al Jazeera News (@AJENews) January 15, 2021

Ранее, как писали «ФАКТЫ», серия землетрясений была зафиксирована в Хорватии.

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