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Мир

Мощное землетрясение в Индонезии — десятки погибших

9:58 15 января 2021
Спасатели на развалинах

На индонезийском острове Сулавеси произошло мощное землетрясений силой 6,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает издание Daily Mail, погибли по меньшей мере 34 человек. Более 600 получили травмы. Список жертв может расти. Спасательно-поисковые операции все еще ведутся: под завалами зданий могут оставаться люди. Есть угроза возникновения цунами.

Землетрясение вызвало панику среди местного населения: люди покинули свои дома, опасаясь повторных толчков.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», серия землетрясений была зафиксирована в Хорватии.

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