Главной угрозой популярности принца Гарри и Меган Маркл назван их семилетний племянник принц Джордж

Популярность Меган Маркл и принца Гарри, как предсказывают эксперты, не продлится слишком долго. Как пишет издание Daily Express, королевский корреспондент Кристина Гарибальди утверждает, что лет через десять о них уже вообще никто и не вспомнит. Как только принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которому сейчас еще только семь лет, подрастет и начнет встречаться с девушками, все внимание прессы будет уделяться ему. А там и младшая сестра будущего короля Великобритании принцесса Шарлотта, которая уже в детстве проявляет себя исключительно яркой личностью, выйдет на передний план.

Так что у 36-летнего Гарри и Меган, которой летом исполнится 40, остается не так уж много времени для того, чтобы заработать на своей славе. Вскоре они уже не смогут представлять собой «молодое поколение» королевской семьи, ратующее за перемены и модернизацию монархии. Тем более, что они сами отказались от выполнения королевских обязанностей заявив, что хотят более спокойной жизни. Заявленное ими желание может исполниться — и, возможно, даже раньше, чем они рассчитывали. «Люди даже имена их знать уже не будут», — прогнозирует Гарибальди.

Принц Джордж

Ранее «ФАКТЫ» писали — Из принцев в комики: Гарри и Меган Маркл шокировали дворец решением запустить комедийное телешоу.

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