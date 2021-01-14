Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена

В среду, 20 января, в Вашингтоне пройдет инаугурация Джо Байдена. После торжественной церемонии на Капитолийском холме он официально станет 46-м президентом США. Как сообщает газета USA Today, церемония начнется ровно в полдень по местному времени (19:00 по киевскому времени). Вместе с Байденом к присяге будет приведена также Камала Харрис, которая займет пост вице-президента страны.

По традиции, церемонию проведут максимально торжественно, несмотря на пандемию COVID-19. От части обычных для такого важного дня вещей инаугурационный комитет был вынужден отказаться, однако государственный гимн будет, как обычно, исполнен кем-то из американских звезд. Издание сообщает, что эта честь выпала в этот раз Леди Гаге. У знаменитой певицы уже есть опыт исполнения главной песни страны. Она пела ее зимой 2016 года перед началом суперфинала национального чемпионата по американскому футболу — Super Bowl. Кстати, тогда он проводился в 50-й раз.

Инаугурационный комитет сообщил также, что вечером 20 января все крупнейшие американские телеканалы покажут специальный концерт Celebrating America («Празднующая Америка»), который будет идти полтора часа. Свое согласие на участие в нем дали уже несколько суперзвезд.

В частности, ведущим шоу станет знаменитый актер Том Хэнкс. Выступят перед миллионами зрителей Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес, Деми Ловато, Джон Бон Джови и другие. Вряд ли стоит напоминать, что все эти звезды активно поддерживают Байдена и Демократическую партию и резко критикуют Трампа.

Тимберлейк уже оставил комментарий в Twitter по этому поводу. «Нам предстоит долгий путь, чтобы отладить, починить и отстроить эту страну… Но я надеюсь, что несмотря на последние четыре года, мы выбрали нужный путь», — написал известный певец и актер.

Сообщается, что Celebrating America можно будет посмотреть в прямой трансляции онлайн — в YouTube, Facebook, Twitter. Также онлайн-трансляцию организует Microsoft Bing. Она начнется в 20:30 по местному времени (03:30 21 января по киевскому времени).

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter