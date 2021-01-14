Зловещий знак: исчезла «королева» воронов лондонского Тауэра

Администрация лондонской крепости Тауэр, одного из старейших сооружений и главных символов Великобритании, сообщило печальную новость. Ворон по кличке Мерлина, считающаяся «королевой» знаменитый Тауэрских воронов, исчезла и не появляется уже несколько недель. Предположительно птица умерла. Ранее свободолюбивая Мерлина, случалось, улетала из Тауэра, но каждый раз вскоре возвращалась.

Как пишет издание The Guardian, многие англичане восприняли это как зловещий знак. По старинной легенде, если в Тауэре останется меньше шести воронов, королевство Британия падет.

Сейчас в крепости-музее проживает семь воронов — с одним «запасным». Так что есть еще время подыскать Мерлине преемницу.

Тауэрские вороны находятся на государственном обеспечении. За ними ухаживает специально уполномоченный член церемониальной йоменской стражи — Смотритель воронов.

Фото Twitter The Tower of London

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