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Еще и матерятся: актеры российского дубляжа «взорвали» соцсеть видео из «повседневной жизни»

14:46 14 января 2021
Кадр из видео

Актеры, которые занимаются дубляжом для россиян, записали видео с ненормативной лексикой, ставшее вирусным. Ролик размещен в Instagram Карена Арутюнова.

На видео присутствуют актеры дубляжа: Карен Арутюнов (за рулем, справа), Аниса Муртаева (посередине) и Альберт Ибрагимов (слева). Они обсуждают поездку, имитируя подсказки навигатора и одновременно подражая собственным озвучкам.

Подписчики в восторге: «Можно смотреть бесконечно», «Я вчера слушала это в машине, мой водитель был уверен, что я слушаю навигатор… до определенной фразы», «Вы лучшие. Просто лучшие», «Пять раз пересмотрел, очень круто», «Это гениально», «Ну что, завирусились, получается, а ролик шикарный, молодцы!«

Ранее сообщалось, что стало вирусным видео, высмеивающее «фаллический» инцидент в Кремле.

Фото: скриншот видео

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