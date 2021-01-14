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Мир

Ответ республиканцев: Байдену хотят объявить импичмент в первый же день его президентства

11:46 14 января 2021
Джо Байден

В среду, 13 января, сразу после дебатов и голосования в Палате представителей (нижняя палата Конгресса США) по импичменту Дональду Трампу сторонница действующего президента страны Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Newsmax заявила, что намерена инициировать процедуру отстранения от власти… Джо Байдена! Причем она хочет сделать это в первый же день пребывания нового главы государства в Белом доме, то есть 21 января.

Это могло бы показаться неудачной шуткой, однако Грин в ноябре была избрана в Палату представителей. И как новый член Конгресса США обладает такой возможностью. Она вправе составить проект резолюции по импичменту президенту и внести его на голосование. Другое дело, что ее попытка вряд ли увенчается успехом, поскольку республиканцев в нижней палате Конгресса меньше, чем демократов.

«Я хотела бы сделать заявление от имени американского народа. Мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными политиками, у Соединенных Штатов не может быть президента, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями. Поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена», — заявила новый член Палаты представителей.

Марджори Тейлор Грин

В интервью Newsmax Марджори Тейлор Грин не объяснила, какие конкретно обвинения она хочет выдвинуть против Байдена. Однако издание The Hill разъяснило позицию этой убежденной сторонницы Трампа.

Грин наверняка намерена вернуться к так называемому «Украинагейту», только сместить акценты в сторону Байдена. Как и ряд других сторонников Трампа, она утверждает, что это не он пытался оказать давление на украинские власти — это делал Байден, когда занимал пост вице-президента США. Он требовал отправить в отставку тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который инициировал расследование деятельности энергетической компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер.

От лица администрации президента Барака Обамы, утверждают республиканцы, Джо Байден угрожал Киеву лишить Украину американских гарантий международного кредита на миллиард долларов. В итоге Шокина отправили в отставку.

Байден уже не раз отрицал, что действовал так, защищая интересы сына. Он обвинял Шокина в том, что тот вел борьбу с коррупцией в Украине лишь на бумаге, потому и добивался от имени Белого дома замены генпрокурора.

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