«Она была злом»: родные жертвы Лизы Монтгомери удовлетворены ее казнью и рассказали, как живет осиротевшая девочка

13 января Лиза Монтгомери стала первой за последние 67 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей. Ее адвокаты до самого конца пытались добиться отмены приведения в исполнение смертного приговора, утверждая, что их клиентка невменяема. И что еще в детстве она перенесла душевную травму, так как ее якобы насиловал отчим.

Адвокаты заявили, что казнь Монтгомери «не имеет ничего общего с правосудием», и обвинили администрацию Трампа в «трусливой кровожадности».

Однако, как пишет издание The Sun, у родных жертвы Монтгомери Бобби Джо Стиннет иное мнение на этот счет. Они полностью удовлетворены казнью, которая наконец поставила точку и привела к завершению этого кошмарного дела. «Она была злом… Теперь мы сможем жить дальше. Справедливость восторжествовала. Бобби Джо была бы счастлива», — заявил деверь убитой Эйс Стиннет.

Напомним, что в 2004 году Лиза задушила веревкой 23-летнюю Бобби Джо, которая была на восьмом месяце беременности. А затем вырезала кухонным ножом из ее матки ребенка, попытавшись выдать его за своего.

Уже через сутки убийцу вычислили, и девочка, которую назвали Виктория Джо, была возвращена своему отцу Зебу Стиннету. Сейчас Виктории уже 16 лет. Она ведет нормальную жизнь подростка и чувствует себя вполне счастливой. Девушка живет в Миссури вместе со своим папой, который нежно о ней заботится. Оба они никогда не говорили публично о трагедии, которую им довелось пережить. Девочку стараются прятать от прессы, чтобы не причинять ей лишние травмы. Эйс сказал, что сам он тоже никогда не заводил с ними об этом разговор, но Виктория обо всем знает и все понимает. Вдовец Зеб, который был знаком с Бобби Джо с детства, повторно так и не женился. Воспитывать наполовину осиротевшую дочку ему помогали родственницы.

Перед смертью Монтгомери отказалась от последнего слова и не стала молиться. Она также никогда не раскаивалась и не извинялась за содеянное. Эйс говорит, что не верит в невменяемость Лизы, поскольку убийство было запланированным. Преступница приехала к Бобби под видом покупки у нее щенка, заранее вступив с ней в контакт онлайн — на посвященном разведению собак форуме. Она также заблаговременно искала в интернете информацию о том, как делают кесарево сечение.

Монтгомери, которая дважды была замужем, пошла на убийство и похищение ребенка из-за страха быть уличенной в обмане — она рассказывала мужу и окружающим о своей беременности, несмотря на перевязку маточных труб в 1990 году. И боялась из-за этого потерять опеку над двумя из четырех своих детей.

Лиза Монтгомери

Бобби Джо

Зеб с Викторией

Фото New York Post

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