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Мир

Программист потерял пароль от кошелька с биткойнами на 220 миллионов долларов

8:50 14 января 2021
Биткойны

Программист из американского города Сан-Франциско Стивен Томас в 2011 году записал на бумажке пароль от кошелька, где хранились 7002 биткойна. Стивен заработал их, когда жил в Швейцарии — в качестве платы за сделанное им видео под названием «Что такое биткойн?».

Вскоре парень потерял бумажку. Он расстроился, но не слишком. Тогда биткойн шел по курсу примерно один за пять долларов. Однако с тех пор криптовалюта резко возросла в цене. Так, курс биткойна в январе этого года достиг 41 962 доллара, в очередной раз обновив исторический максимум. Хотя потом снова несколько снизился.

Теперь сумма, которая лежит в кошельке Стивена, эквивалентна приблизительно 220 миллионам долларов. Но криптовалюта на баснословную сумму теперь для него недоступна. Об этом Томас рассказал изданию The New York Times.

На ввод пароля дается десять попыток. За прошедшие годы восемь из них бедняга уже использовал. У гипотетического миллионера осталось только две попытки вспомнить пароль — иначе деньги пропадут безвозвратно.

«Я просто лежу на кровати и думаю об этом. Потом я подхожу к компьютеру с какой-то новой стратегией, она не срабатывает, и я снова погружаюсь в отчаяние», — рассказал Томас. Он решил пока оставить попытки и убрать свой жесткий диск в тайное безопасное место — до тех пор, пока какой-нибудь суперспециалист по дешифровке не найдет способ извлечь его деньги его.

«Я дошел до точки, когда сказал себе: „Пусть это остается в прошлом — просто ради твоего психического здоровья“», — сказал он.

По данным компании Chainalysis из 18,5 миллионов биткойнов примерно 20% находятся на кошельках, доступ к которым был утерян.

Фото pixabay

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