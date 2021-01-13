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Мир

"Колбасная эмиграция": бывший разведчик рассказал о влиянии ФСБ на русскоязычных американцев

22:59 13 января 2021
сша

В США среди мигрантов с постсоветского пространства есть особая группа. Это так называемая русскоязычная «колбасная эмиграция». Ее отличает высокая готовность к уличным протестам, как недавно у Капитолия. Более того, настроения в этой среде специально подогреваются из Москвы. Об этом в интервью изданию «Гордон» рассказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

По словам экс-разведчика, в Штатах активно действуют организации, подконтрольные ФСБ. «В США, помимо посольства, российское государство представлено организацией, которая называется Российским центром науки и культуры. … Это крыша или прикрытие ФСБ. Есть целая прослойка людей в русскоязычной эмиграции, которые живут исключительно за счет кэша, идущего от этих центров», — объяснил экс-разведчик.

По словам Швеца, экзальтированные настроения среди «колбасных мигрантов» поддерживаются еще и через социальные сети: «В социальных сетях, чтобы устроить визг, много не надо. Достаточно нескольких человек, которые будут витийствовать (произносить пустые многословные речи), и нескольких троллей, которые все это будут поддерживать, чем, собственно говоря, они и занимаются».

По мнению бывшего разведчика, Штаты уже дошли до понимания, чем чревата деятельность «российских центров культуры», а потому с ними будут бороться.

«Всплески активности российского центра в Америке еще продолжаются, но я думаю, они тоже будут подавлены. В США есть ясное, полное понимание и у спецслужб, и госагентств, связанных с внешней политикой, что вот этому „подарку“ в виде Трампа, который получила Америка на последние четыре года, она в значительной степени обязана Кремлю. Так что никто и ничто не будет забыто», — подытожил Швец.

Фото Global News/YouTube

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